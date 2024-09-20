2758號決議3提案交付朝野協商 藍綠白黨團主張一次看

立法院20日開議。 （記者羅沛德攝）

2024/09/20 14:31

〔記者李文馨／台北報導〕立法院今（20日）開議，藍綠白3黨團皆針對「聯合國2758號決議」提案表態，民進黨團提案主張「聯合國2758號決議不涉台」，國民黨團則提出「中華民國自始反對2758決議」反制，民眾黨團提案則邀請行政院長針對國際參與進行專題報告；最後三案均逕付二讀，交付朝野黨團協商。

民進黨團提案「2758決議不涉台」

民進黨團提案表示，北京當局持續扭曲聯合國2758號決議，打壓我國國際空間。聯合國2758號決議僅提及中國在聯合國代表權，全文未提及台灣，與我國無涉，也未認定台灣是中國人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，亦不等同中國主張的「一中原則」，這是無可辯駁的事實，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府，才能在聯合國等國際組織代表台灣人民。

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民進黨團重申3重點，一、堅決反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣參與聯合國體系等國際組織，以及剝奪台灣二千三百萬人參與國際社會之權益；二、中國應立即停止將聯合國大會第2758號決議與其所謂之「一中原則」掛勾，破壞台海和平穩定現狀、印太地區之安全繁榮，及以規則為基礎之國際秩序；三、呼籲聯合國須積極落實「聯合國憲章」揭櫫之普遍性原則，以及「不遺漏任何人」之承諾，儘速接納台灣之完整參與。

國民黨團提案「中華民國自始反對2758號決議」

國民黨團提案指出，中華民國是主權獨立國家，亦是聯合國創始會員國，聯合國大會第2758號決議不公正的排除中華民國的代表權及國際參與，長期以來造成國際上我國人民權益缺乏保障，國際參與邊緣化，以及自尊受損的「孤兒」困境，中華民國政府自始即表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。

國民黨團強調，一、中華民國及其人民有權參與聯合國體系等國際組織，阻撓中華民國及其人民參與聯合國體系等國際組織，對我國和人民是不公平、不正義的，也是世界的損失；二、呼籲大陸當局應正視中華民國存在之客觀事實，中華民國憲法維護了法理主權不分裂，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流、維護台海穩定與世界和平；三、呼籲聯合國大會積極落實「聯合國憲章」揭獎之普遍性原則，儘速接納中華民國重返並完整參與。

民眾黨團提案邀行政院長進行專報

民眾黨團表示，兩岸之間的歷史和政治糾葛，由來已久。中華民國在台灣歷經民主化之洗禮，實現了主權在民之原則，台灣的民主自由更獲得國際社會的肯認。也因此，台灣的國際處境，近年來獲得了諸多國際關注。基於聯合國憲章所揭櫫之原則，台灣本應獲得更多國際參與之空間，台灣人民亦應享有與他國國民相同之國際參與權利。

民眾黨團強調，一、積極爭取有意義地參與各種國際組織，打開中華民國台灣之國際參與空間；二、在本會期，邀請行政院院長針對台灣參與「聯合國」（UN）、「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（ICPO）、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等工作進度，在立法院進行專題報告。

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