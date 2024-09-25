嘉市國土功能分區出爐 將函報內政部審議

嘉義市長黃敏惠昨天擔任召集人召開嘉市國土計畫審議會第一次會議。（嘉市政府提供）

2024/09/25 16:12

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕配合國土計畫法明年5月上路，嘉義市昨天（24日）召開嘉市國土計畫審議會，會中審議通過從環境、產業及文化三個面向，提出「涼適城市」、「活力城市」及「文化城市」三大空間發展策略，兼顧都市發展及環境保育，奠定未來永續發展的基礎；市府表示，將配合中央期程規劃，儘速函報內政部審議。

市長黃敏惠擔任召集人召開嘉市國土計畫審議會第一次會議，都市發展處指出，嘉市全市皆為都市計畫區，依據國土計畫法第15條規定，無須訂定縣市國土計畫，可直接進行國土功能分區之劃設，會中審議通過嘉市國土功能分區圖及繪製說明書。

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黃敏惠表示，今年正逢諸羅建城320年，嘉市朝打造成為帶動區域發展的台灣新都心發展，近年來積極推動「十大旗艦計畫藍圖」，透過「東區大進步、西區大發展」雙引擎，以「全齡共享、世代宜居」為願景，打造永續幸福的嘉市。

黃敏惠說，經嘉市國土計畫審議會第一次會議審慎討論，通過嘉市國土功能分區圖及繪製說明書，這是嘉市第一個版本的國土功能分區圖，也是嘉市未來發展的基礎，極具重要意義。

此次嘉市國土功能分區圖及繪製說明書，市府已於去年1月12日至3月12日公開展覽60日，並舉辦4場公聽會。另於今年4月25日及7月17日召開2次嘉市國土計畫審議會專案小組會議討論。

嘉義市政府召開國土計畫審議會通過國土功能分區圖。 （嘉市政府提供）

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