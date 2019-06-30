「我快走了」革命者最後一堂課 史明：以後靠大家打拚

2019-06-30 21:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕高齡102歲的總統府資政史明今下午出席「革命者的最後一堂課：革命進行式」紀錄片放映暨映後座談會，並於映後座談時表示，台灣的面積雖然比世界各國還要小，但是從世界的歷史來看，台灣不管面積大小都要打拚，台灣如果缺角，世界也會缺一角。他最後向在場學生與觀眾致謝說：「我已經快要走了，以後靠大家打拚，感謝大家。」

史明創辦的獨立台灣會與台灣大學、台灣師範大學、台北大學等青年學生社團今下午於台灣大學舉辦《革命進行式》紀錄片放映暨映後座談會，放映前將由學者葉治平、陳儀深、吳叡人以及導演陳麗貴進行觀影指引，映後則由史明與來賓與談。

史明提到，台灣的面積雖然比世界各國還要小，但是從世界的歷史來看，台灣不管面積大小都要打拚，台灣如果缺角，世界也會缺一角，台灣不是中國，如果生存在台灣，就是台灣人，如果生存在中國，就是中國人，「我們是台灣生的，台灣養的，是台灣人。台灣人不能倒下去，我們要奮鬥和打拚台灣的進步」，這樣就會有台灣的位置。

史明並說，台灣人的認識就是台灣民族主義、打倒殖民主義，在這種情形下每一位台灣人都要團結，共同創造，從台灣民族主義來說，台灣如果有適當的政策，絕對能進步，這樣發展下去，台灣人才會團結。

史明表示，他這一生的所作所為，第一是台灣民族主義與排除殖民主義，第二是思考台灣的政策，台灣民族主義是一個理論原則，但是要結合台灣的現實，所建立的原則也是不能隨便挪用的。

他說，第三是勉勵台灣人要修行，台灣人要有提升台灣的心情，就是建立台灣原則，以及建立台灣的政策，台灣要創造台灣的政策，在這個情形下，台灣人每個人都為了台灣的將來作出努力，台灣才會獨立。

活動籌辦人藍士博表示：6月30日是獨立台灣會成立的周年紀念日，透過紀錄片與葉治平、陳儀深、吳叡人、陳麗貴等四位來賓的介紹與說明，可以讓台灣社會更了解史明先生的生平與理想。

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