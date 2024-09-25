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林宜瑾、林銘仁涉詐助理費 民進黨廉政會立案：警惕黨員別亂來

民進黨廉政會主委邱駿彥今晚會後出面受訪說明開會情形。（記者陳昀攝）

民進黨廉政會主委邱駿彥今晚會後出面受訪說明開會情形。（記者陳昀攝）

2024/09/25 20:43

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨廉政會今晚召開會議，針對民進黨立委林宜瑾、新北市議員林銘仁涉嫌詐領助理費，分別立案處理；廉政會主委邱駿彥說明，依照廉政條例，待一審判決有罪才會除名或停權處分，收押禁見還沒到達處分程度，但民進黨廉政會很認真處理問題，不會和稀泥、放水，也提醒從政黨員不要隨便亂來。

五連霸民進黨新北市議員林銘仁涉嫌詐領500萬元助理費，日前被依涉犯貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌聲押禁見，邱駿彥說明，依照廉政條例是一審判決有罪將被處以除名或停權，收押禁見還沒有到達處分程度，前海基會董事長鄭文燦、台南市議長邱莉莉等人收押禁見後馬上停權，主要是因赫赫有名、動見觀瞻，一般黨員則依廉政條例處理。

至於已經交保的林宜瑾，依規定必須給當事人辯護機會，邱駿彥透露，林宜瑾有回函、內容未提及自己有罪或無罪，近表達希望等判決確定再處分，但廉政會依規定無法等到三審定讞那麼久，所以同樣立案處理，後續看一審判決。此外，因他案服刑中的前新北市議員高敏慧涉詐助理費一審判決有罪，今天也決議停權6個月。

邱駿彥坦言，會中有談到，詐領助理費看來是「歷史共業」，幾年前很多議員都是這樣處理，近年檢察官嚴加查辦、以貪污治罪條例起訴，但近來在法院判決上，如果助理費所得小於支出、使用不是中飽私囊，通常貪污罪無罪、會改以偽造文書處理，這就不在廉政條例的範疇內。

邱駿彥重申，民進黨廉政委員會對相關案件都很認真處理，不會和稀泥、放水，希望藉此提醒民進黨從政委員「不要亂來」，民進黨已經第3次執政，難免會出現一些問題，也希望大家自我警惕。

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