郭宇軒涉詐騙被拘不通報台灣 陸委會批中國「硬要與政治掛勾」

22歲台灣男子郭宇軒赴中國失聯，中國證實他涉詐騙被拘留調查，陸委會則對中方未對台灣通報表達不滿。（資料照）

2024/09/25 19:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕22歲台灣男子郭宇軒赴中國失聯，中國日前證實他涉詐騙被拘留調查，陸委會則對中方未對台灣通報表達不滿。國台辦發言人朱鳳蓮今天反嗆，「兩岸協議執行受到影響的原因，眾所周知」；陸委會質疑，中共有關部門硬要與政治掛勾，任由家屬擔憂及媒體恣意揣測，這不是雙方所樂見的情形。

朱鳳蓮在國台辦例行記者會說，郭宇軒8月27日抵達中國之後，涉嫌在多地實施詐騙犯罪行為被有關部門調查，目前案件正在偵辦中。中方「依法辦案」，依法保障合法權益，依法打擊各類違法犯罪活動，維護兩岸同胞生命財產安全及權益是我們一貫的態度。

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關於中國未依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」通知台灣 ，在當前兩岸氛圍下，該協議是否出現變化？朱鳳蓮說，兩岸協議執行受到影響的原因，眾所周知。中方「嚴格依法辦案」，依法保障相關人員的合法權益。

陸委會說，兩岸間的通報是幫助彼此有關部門及協助家屬即時掌握並確定正確訊息的最佳管道。中共有關部門硬要與政治掛勾，任由家屬擔憂及媒體恣意揣測，這不是雙方所樂見的情形。

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