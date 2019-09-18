「國師團」盧柯P前往登記 王世堅：我還御飯糰勒！

2019-09-18 16:31

〔記者楊心慧／台北報導〕昨天是中選會受理登記申請總統參選連署最後一天，台北市長柯文哲昨上午才宣布不領表，竟在登記截止時間現身中選會，原來是柯的民間支持者「國師團」從下午就開始「盧」要柯文哲前往登記，最後直接把柯媽、柯爸帶到中選會，引起各界討論，台北市議員王世堅直呼：「「什麼國師團，柯文哲你別扯了啦！我還御飯糰勒！」

王世堅表示，昨天下午的登記淪為一場政治鬧劇，本來是歡喜軍容壯盛的去領表登記，結果搞成十八相送，相互爭來扯去，凸顯柯就是俗辣，若要選就選，應要面對內心真實渴望，並跟全體選民報告心路歷程，想登記就去登記，柯文哲說郭台銘太晚表態，但柯先前說有2000個連署點可幫忙，既然有的話柯文哲可以自己用，更快速直接，竟講一些空話瞎扯，讓大家都看不下去。

王世堅認為，柯昨天假登記，是想要預留伏筆，好像他壯志未酬，本來要光明磊落的連署參選，但時間上來不及，耽誤登記連署，現在他只能拿親民黨或時代力量的快速通關券。

王世堅批評，現在郭台銘不選，柯本來要寄生上流，結果被上流放生，只好爬回去找宋楚瑜，柯文哲最卑鄙的地方就是這幾年把親民黨吃乾抹淨，人家親民黨主席宋楚瑜把真感情給柯文哲，結果柯多次糟蹋親民黨、修理宋，「即便宋楚瑜和我政治立場不同，但我們彼此尊重。」

至於「國師團」從到市府盧柯文哲，遭幕僚勸阻，上演幕僚團對抗國師團的宮廷劇，王世堅直呼：「什麼國師團，柯文哲你別扯了啦！我還御飯糰勒！嘖...有這麼飯桶的國師團嗎？參選總統是何其重要，對柯文哲而言沒什麼國師團啦，倒是御飯糰啦！」

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