美國怒了！索羅門與台灣斷交 彭斯拒見索國總理

2019-09-18 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕我國太平洋最大友邦索羅門群島16日宣布與中國建交，外交部隨即和索國斷交，結束台索36年邦誼，在斷交前夕，傳出美國副總統彭斯（Mike Pence）親自致電慰留，並計畫於聯合國大會期間與索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面，但台索斷交後，彭斯決定拒見索國總理。

據《路透》報導，有美國政府高級官員表示，在當地時間17日於紐約召開的聯合國大會，美國副總統彭斯拒絕與索國總理蘇嘉瓦瑞見面；這名官員指出，今年7月，蘇嘉瓦瑞曾在一次電話會談表達想與彭斯在聯合國大會期間會面的意願，討論雙方發展夥伴關係，但索羅門群島宣布與中國建交後，彭斯拒絕與其會面。

這名官員怒批，索羅門群島與中國建交的做法是有嚴重後果的，他們所作所為破壞了歷史上穩固關係，該官員直言，索羅門群島的選擇是一次「退步」，他們把與中國的短期利益放在首位，而不是與美國的長久承諾。

這位美國官員最後表示，希望與中國建立更緊密關係的國家，主要是期待能刺激經濟成長與基礎建設發展，但從長遠來看往往更糟。

美國副總統彭斯本預計聯合國大會期間與蘇嘉瓦瑞會面，除討論美國與索國的各項合作與增進雙邊關係外，雙方將觸及台索關係議題，向蘇嘉瓦瑞表達美方強烈支持台索維持良好關係的立場。

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