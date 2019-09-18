中國挖台灣友邦 AIT：美國正探討應對的各種選項

2019-09-18 09:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與索羅門群島斷交，牽動區域情勢。美國在台協會（AIT）今表示，美國持續關切中國挖角台灣友邦的作為，並正在探討「關於應對的各種選項」。

索羅門群島在中國重金利誘下決議轉向，台灣也於本週一宣布斷交。索羅門群島在太平洋具戰略地位，此次斷交事件重挫美澳聯盟，牽動後續區域情勢。

AIT昨評論索羅門斷交，「美國深感失望（deeply disappointe）」，並批評中國改變兩岸現狀，破壞區域穩定，「美國支持包括台灣外交關係和國際空間在內的現狀」，這對維護區域和平穩定至關重要。

AIT今天以電郵回應媒體詢問時，進一步以背景說明方式表示，美國持續關切中國要求各國停止與台灣關係的作為，並繼續關注兩岸的和平與穩定，穩定的兩岸關係為台海兩岸和區域帶來巨大利益。

AIT同時重申，遵循在三個聯合公報和「台灣關係法」基礎上的、「美國的一中政策」。與此同時，「美國正在探討關於應對的各種選項（The United States is exploring a variety of options with regard to how to respond.）」。

美國國會也對台索斷交案表達高度關注，美國聯邦參議院外交委員會今（18）將舉行關於印太區域的聽證會，台索斷交案將成為重要議題，國務院亞太助卿史迪威（David Stilwell）將出席作證。

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