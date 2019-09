中國挖台灣友邦 AIT：美國正探討應對的各種選項

2019-09-18 09:16

〔記者呂伊萱/台北報導〕台灣與索羅門群島斷交,牽動區域情勢。美國在台協會(AIT)今表示,美國持續關切中國挖角台灣友邦的作為,並正在探討「關於應對的各種選項」。

索羅門群島在中國重金利誘下決議轉向,台灣也於本週一宣布斷交。索羅門群島在太平洋具戰略地位,此次斷交事件重挫美澳聯盟,牽動後續區域情勢。

AIT昨評論索羅門斷交,「美國深感失望(deeply disappointe)」,並批評中國改變兩岸現狀,破壞區域穩定,「美國支持包括台灣外交關係和國際空間在內的現狀」,這對維護區域和平穩定至關重要。

AIT今天以電郵回應媒體詢問時,進一步以背景說明方式表示,美國持續關切中國要求各國停止與台灣關係的作為,並繼續關注兩岸的和平與穩定,穩定的兩岸關係為台海兩岸和區域帶來巨大利益。

AIT同時重申,遵循在三個聯合公報和「台灣關係法」基礎上的、「美國的一中政策」。與此同時,「美國正在探討關於應對的各種選項(The United States is exploring a variety of options with regard to how to respond.)」。

美國國會也對台索斷交案表達高度關注,美國聯邦參議院外交委員會今(18)將舉行關於印太區域的聽證會,台索斷交案將成為重要議題,國務院亞太助卿史迪威(David Stilwell)將出席作證。

