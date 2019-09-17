與索羅門何時建交？ 中國外交部：瓜熟蒂落、水到渠成

2019-09-17 19:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕索羅門與台灣斷交後轉投中國，中國外交部發言人華春瑩今天下午在例行記者會上說，這證明「一個中國」原則是「人心所向，大勢所趨，勢不可擋」。至於中國何時與索羅門群島正式建交，她說，中國有句古語，「瓜熟蒂落，水到渠成」。

華春瑩說，中方對索羅門群島政府作出承認「一個中國」原則、與台灣斷絕外交關係並與中國建交的決定表示「高度讚賞」。中方支持索羅門群島作為主權獨立國家「自主作出」的這一重要決定。

她聲稱，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。這是「基本事實」，也是國際社會普遍共識」。在「一個中國」原則基礎上，中國已與世界178國建立正式外交關係。

華春瑩說，中方歡迎索羅門群島政府「抓住歷史機遇，作出站在歷史正確一邊的選擇」，在「一個中國」基礎上早日融入中國與太平洋島國合作大家庭。中方願與索方共同努力，開啟兩國關係發展的新時代。

陸委會昨天表示，北京當局在我大選前操作打壓、圖謀影響台灣選情，步步進逼、破壞台海和平、侵害台灣權益，絕非光明磊落之舉。台灣人民不會因此改變對兩岸關係的堅定主張，也更加認清其「一中」政策就是蠻橫地消滅中華民國。

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