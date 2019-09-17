不願斷交挺台灣...索羅門群島居民 今早和平遊行

2019-09-17 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚索羅門群島與我國斷交，各界熱議，現為中研院民族所副研究員的人類學家郭佩宜（Pei-yi Guo），今日於臉書發文表示，索羅門群島今早有一場和平遊行，當地居民貼上標語，支持台灣和民主。

郭佩宜於貼文PO岀的照片可見，Malaita島行政中心Auki鎮，當地居民頭綁著黃絲帶，車上貼著索羅門群島與台灣的國旗，兩隻手相互緊握，象徵支持台灣，另外也有白布條上寫著支持民主（Malaita for Democracy）的標語，亦有當地人民於貼文下方留言「希望政府注意到抗議活動，並聽取人們的聲音...」。

郭佩宜於貼文說，其實本來也有青年團體申請昨天要在首都遊行支持台灣，但警察單位害怕失控、不許可，沒想到晚上就斷交了。郭佩宜自稱，自己從1995年踏上索羅門群島，展開人類學田野工作，學習當地語言與文化，已24年，她更對於這些上街遊行的人民表示謝意，稱「熟悉的群眾，熟悉的人情」。

其實，郭佩怡昨晚就發文說，看到有愛國的台灣人在網路上口出惡言，甚至到索羅門群島的社群網路去發洩，她表示，拿彼此的人民出氣，彼此為難，不是解決的方法，只會讓未來處境更為艱難。

她說「索羅門群島的多數人民支持台灣，社群網路上的年輕人尤其如此」她指稱，該國政治人物的決定他們很不同意，卻也無能為力，他們也很擔心國家的未來。她強調，大量情緒性負面發言，反而會喪失了這些友誼，反而合理化了那些政治人物的決定。

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