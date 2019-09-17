郭董不參選 林右昌這樣說…

2019-09-17 17:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕鴻海董事長郭台銘昨天深夜發表不參與總統選舉聲明，基隆市長林右昌今天下午參加「基隆火車站南側停車場促參案委託開發行政契約」簽約典禮時，被媒體問到郭董不參選時，林右昌說「每個人都有自己的選擇」，他不予置評，他自己最重要就是少去討論那些事情，專心在市政上，把基隆的市政工作做好。

郭台銘昨天聲明指出，他決定不參與2020連署競選總統，並向期盼他出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」

國民黨基隆立委參選人宋瑋莉今天也表示看法說，從郭董的退選聲明稿可以看出，面對明年的大選，郭董對於中華民國（或台灣）未來的憂心；她非常佩服郭董為了中華民國所做出勇敢的承擔決定，明年是一場攸關中華民國何去何從的重大抉擇。

宋瑋莉說，她從政一路走來，始終如一的透明堅持，也正符合郭董的理念，政治人物不能為了私利，為了選票就挑起階級、仇恨、對立；期望接下來所有的參選人，都能回顧身為政治人物的本質，為民喉舌，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，為中華民國的未來，為人民一起努力。

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