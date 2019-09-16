柯文哲批吳敦義是國民黨最大問題 酸「馬韓」不要裝和解了
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台北市長柯文哲今晚接受專訪更酸馬英九一定被韓國瑜抱得心裡面圈圈叉叉。（資料照，記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲今晚接受專訪更酸馬英九一定被韓國瑜抱得心裡面圈圈叉叉。（資料照，記者廖振輝攝）

2019-09-16 23:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統馬英九日前到國民黨總統參選人韓國瑜造勢場合站台，卻遭韓粉噓下台，場面相當尷尬，也讓國民黨內再掀新分裂危機，儘管馬英九昨和韓國瑜同台，被韓國瑜「握手」、「擁抱」，卻仍引發外界質疑演大聲浪。台北市長柯文哲今晚接受專訪更酸，馬英九一定被抱得心裡面圈圈叉叉。

柯文哲晚間接受東森新聞《平論無雙》專訪，談到昨天馬韓上演「大和解」，他直言國民黨最大問題就是主席吳敦義，明明就自己想選，「我們在外面」，「我們這種政治素人」都看得懂「他想選」，要卡朱立倫，又把韓國瑜拉進來，好像韓國瑜真的會當，再拉個郭台銘進來，然後現在搞得郭台銘覺得被騙，「韓國瑜也覺得，連李佳芬也說他被騙」。

柯還說，郭台銘也在抱怨，朱立倫更不用講，一定恨死他了，所以最大罪過是吳敦義。

對於韓國瑜、馬英九兩人一抱泯恩仇，柯文哲語帶諷刺表示，明明就是韓國瑜故意提早半個小時到，然後故意去抱人家，他們本來就要故意錯開的，他猜馬英九一定被抱得心裡面圈圈叉叉。

柯最後還要主持人平秀琳不要再幫忙解釋了：「你資深媒體人，看不出這個樣子嗎？大家不要裝了。」

  • 前總統馬英九日前到國民黨總統參選人韓國瑜造勢場合站台，卻遭韓粉噓下台，場面相當尷尬，也讓國民黨內再掀新分裂危機，儘管馬英九昨和韓國瑜同台，被韓國瑜「握手」、「擁抱」，卻仍引發外界質疑演大聲浪。（翻攝自東森新聞）

    前總統馬英九日前到國民黨總統參選人韓國瑜造勢場合站台，卻遭韓粉噓下台，場面相當尷尬，也讓國民黨內再掀新分裂危機，儘管馬英九昨和韓國瑜同台，被韓國瑜「握手」、「擁抱」，卻仍引發外界質疑演大聲浪。（翻攝自東森新聞）

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