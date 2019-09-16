柯文哲批吳敦義是國民黨最大問題 酸「馬韓」不要裝和解了

2019-09-16 23:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統馬英九日前到國民黨總統參選人韓國瑜造勢場合站台，卻遭韓粉噓下台，場面相當尷尬，也讓國民黨內再掀新分裂危機，儘管馬英九昨和韓國瑜同台，被韓國瑜「握手」、「擁抱」，卻仍引發外界質疑演大聲浪。台北市長柯文哲今晚接受專訪更酸，馬英九一定被抱得心裡面圈圈叉叉。

柯文哲晚間接受東森新聞《平論無雙》專訪，談到昨天馬韓上演「大和解」，他直言國民黨最大問題就是主席吳敦義，明明就自己想選，「我們在外面」，「我們這種政治素人」都看得懂「他想選」，要卡朱立倫，又把韓國瑜拉進來，好像韓國瑜真的會當，再拉個郭台銘進來，然後現在搞得郭台銘覺得被騙，「韓國瑜也覺得，連李佳芬也說他被騙」。

柯還說，郭台銘也在抱怨，朱立倫更不用講，一定恨死他了，所以最大罪過是吳敦義。

對於韓國瑜、馬英九兩人一抱泯恩仇，柯文哲語帶諷刺表示，明明就是韓國瑜故意提早半個小時到，然後故意去抱人家，他們本來就要故意錯開的，他猜馬英九一定被抱得心裡面圈圈叉叉。

柯最後還要主持人平秀琳不要再幫忙解釋了：「你資深媒體人，看不出這個樣子嗎？大家不要裝了。」

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