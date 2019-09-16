麻豆文昌祠對聯現「統一中國」 公所迅速撕除

2019-09-16 13:34

〔記者王涵平／台南報導〕位於麻豆國小旁的麻豆文昌祠，對聯出現「統一中國太平春」字眼，故鄉麻豆的國立台北教育大學台灣文化研究所教授李筱峰在臉書貼文指出，被專制極權的中國「統一」之後，沒有民主自由人權法治，還能有什麼「太平春」嗎？ 麻豆區長孔慶瑤今日上午獲悉後會同里長、文昌祠義工會勘，孔慶瑤表示，文昌祠土地為市有地，因對聯內容已不符當前社會環境，且隔壁麻豆國小師生畢業季也會前往進香祈福，對聯內容並不適當，研商後決定立即撕除。

孔慶瑤說，未來對聯將委請麻豆國小師生一起創作，以符合目前社會環境與教育意義。 李筱鋒貼文指出，故鄉麻豆雖然是綠營大本營，但「文昌祠」卻出現這種統戰對聯！無神論的中共應該給他們嘉獎。

文昌祠王姓義工表示，目前並無管理委員會，多由義工義務整理環境，廟內對聯「東方紫氣顯統一中國太平春」、「五倫道德傳錦繡河山聖理造」是何時寫已不可考。

麻豆區觀光旅遊網介紹文昌祠，18世紀初葉以後，麻豆由移墾社會轉變為文治社會，曾經民學大小書房達30餘所，文昌祠是其中心地。麻豆文昌祠建於清咸豐初年，當時將民學開文社改建，更名為振文社，同時成立祠堂，崇祀魁星、蒼頡夫子、文衡帝君、呂仙祖及朱文公，五位合稱文昌帝君，為學問之神。每年春秋二祭，非讀書人不能參與其盛典。

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