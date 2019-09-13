中秋跑宮廟 蔡英文「護腕」拚明年大選連任

2019-09-13 12:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天起是一連3天的中秋連續假期，明年總統大選在即，各黨總統參選人把握機會趴趴走與民眾搏感情，蔡英文總統今早接連在北市參拜2間宮廟，眼尖媒體發現蔡的手腕戴著護腕，關心是否受傷，詢問「總統手怎麼了？」蔡總統笑回：「這是護腕，避免扭到」，笑說等等還要去逛老街，看起來心情相當不錯。

蔡英文總統今早先是前往士林區海光宮參拜，海光宮今年比照往年舉辦中秋博餅活動，準備大筆獎金，讓民眾博餅試手氣，蔡總統也到場與民眾同樂，近期蔡的民調位居領先，其所到之處也受到民眾熱情歡迎，因此有不少民眾爭搶要與蔡握手、合照。

有備而來的蔡英文總統在手腕戴上護腕，在場媒體一度關心是否手受傷，蔡英文態度輕鬆愉快回答「這是護腕、避免（手）扭到。」結束參拜後，隨即趕往社子島坤天亭參拜，蔡離開前也與在場居民一一握手致意，展現親民的一面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法