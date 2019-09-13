柯文哲：郭台銘若參選 對藍營是機會

2019-09-13

指蔡韓對決 「幾乎100％是小英會贏」

〔記者陳璟民、沈佩瑤、郭安家、楊心慧／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨宣布退出國民黨，外界視為參選總統前奏。台北市長柯文哲昨天下午在議會答詢時表示，若郭宣布參選，他不會擔任競選總幹事，但掛榮譽總幹事、出出主意可以。柯也強調，蔡韓一對一的情況下，幾乎一○○％是小英會贏，郭參選的話對藍營來講是另外一個機會。

幫郭連署 柯營：衝50萬份

柯陣營知情人士透露，已接獲高層指令，要全力助郭，只要郭一宣布參選，就會動起來，預計全台布置至少兩千個連署點，以便利商店附近為主，連署人能就近影印身分證，也會在夜市出入口設點鎖定逛街人潮，另將安排志工開胖卡車巡迴偏鄉連署及替郭宣傳，連署目標五十萬份。

國民黨議員李明賢詢問柯文哲，是否擔任郭台銘的競選總幹事，柯文哲說，「出出主意可以，實際操盤哪有可能」。至於會不會擔任任何競選相關職務，柯文哲說，「不太容易，掛榮譽總幹事可以，叫我坐在那裡指揮、 接電話，怎麼可能？」但強調會幫忙。他也表示，若郭台銘的競選看板將是二人合體，「現階段不會說no」。

國民黨議員吳世正則批判柯說任內不組黨，柯文哲說：「這是第一任的政見啊，我如果選第二任這樣講就不對了！」吳表示，看你怎拗，難怪你可以當名嘴就是這樣！

吳世正更當面酸柯：「先恭喜柯市長，成功說服郭台銘參選，分裂藍軍，讓總統蔡英文連任機率增加了，柯文哲對民進黨大功一件」；柯則回若一對一（指藍綠候選人）的情況下，幾乎一○○％是小英會贏，所以這樣的話對藍營來講是另外一個機會。

國民黨議員李柏毅質詢時問「蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲，誰適合當總統？」柯答詢將郭列第一名，並以第二名自居，他說，「如果要選，我還是可以扛，但會扛得很累」，第三名是蔡，最後是韓；李追問，四人當中誰全心全力、誰有遠見？柯都認為郭是第一，韓是最後；李虧說「看來你不喜歡韓國瑜」？柯答「是客觀評估」。

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