賴清德為「辣台妹」助攻升級 昔日恩師這麼看

2019-09-13 08:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕郭台銘退出國民黨，前成大醫院院長陳志鴻為昔日得意門生賴清德加油打氣，並呼籲總統蔡英文不可輕忽「郭柯王」結盟來勢凶凶，一定要努力升級為「小英3.0版」，才能「抗中保台」贏得明年大選。

陳志鴻說，在3月18日民進黨初選登記之前，關心台灣前途的人大概都不認為蔡英文總統可以扭轉局勢順利連任，而眼看國民黨在去年九合一選舉大勝，韓國瑜旋風不可一世時，賴清德沒有選擇「明哲保身，徐圖未來」的路，只為了台灣可以完全不顧自己的政治前途，毅然決定投入初選，展開一埸君子之爭，光明磊落的人格特質完全呈現在國人眼前。

陳志鴻說，在那3個月的初選過程中，賴清德固然嚐遍人情冷暖，在舖天蓋地的勸退聲中完全體會到政治的無情，但是他仍然以一貫的君子風度一步一步走完初選，最終在6月13日初選結果出來，他也立即在台南公開宣布接受結果並且重申一定會全力支持小英和民進黨打贏大選，回顧這初選過程的確讓小英脫胎換骨，從「小英1.0版」蛻變成「小英2.0版」，各項民調支持度也逐漸擺脫過去一年低檔徘徊困境。

「對比後來的國民黨初選過程，有人願賭不服輸，以退黨收場」，陳志鴻說，一路看著賴清德咬緊牙根、忍辱負重的為台灣打拚，那堅定的人格特質和他當年擔任成大醫院內科醫師時完全一樣，堅持核心理念的意志未曾一絲動搖，他在初選的表現可說是樹立民主典範，不管未來的台灣民主將如何發展，今年國、民兩黨的總統初選這段過程，已在台灣民主史上留下不可磨滅而且足堪對比的印痕。

陳志鴻說，小英總統雖然目前聲勢看好，但未來4個月要面對的仍然是場硬仗，如果因為是賴清德參加初選而讓小英升級，那面對「紅藍白」的挑戰下，期待小英總統跟民進黨領袖不要沈溺於「即將勝選」的迷思中而不見精益求精，面對「郭柯王」結盟，「三腳督」的總統大選已經成形，小英總統唯有再度迅速進化成「小英3.0版」，才能抗中保台，贏得2020大選，繼續領導並維護民主自由的台灣。

陳志鴻不諱言，不少朋友問過他，3月18日當天為何要跳出來替賴清德去領表參加初選，他給理由很明確，九合一選舉的結果顯示出來「完全執政卻完全敗選」的民進黨，必須要有一場民主初選來產生總統候選人，才有可能説服台灣人民，再給民進黨一次機會，「我們因為關心台灣的未來，才會關心民進黨的選情」，賴清德以國家利益高於一切的表現改變了許多人和事，他已經做了他應該做的事了，面對未來幾個月的關鍵時刻，許多台灣人民更期待「小英3.0」可以勝出。

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