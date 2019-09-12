邀台參加全球會議 巴拉圭：若遭中國施壓將同進退

2019-09-12 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕國際國會聯盟（IPU）近兩日舉行第6屆全球青年國會議員大會，會議主辦方、我國友邦巴拉圭承受中方壓力，邀請台灣以貴賓身分出席。立委林靜儀指出，巴拉圭參議長亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）對他們說，「如果開幕式上中國要你們離開，那我也會跟你們一起離開開幕式」。

林靜儀發臉書表示，台灣雖然有舉世皆知的民主制度、直選的民意代表，但因為不是聯合國會員國，無法參與國際國會聯盟，不過這次會議的主辦方是我國邦交國巴拉圭，在中國巨大的壓力下，堅持與台灣的友誼，特別邀請台灣以貴賓身份參加。

林靜儀寫道，會議期間中國代表團不斷干擾，但會議主席、巴拉圭國會參議長亞諾、議會祕書處非常堅持「台灣是我們的邦交國，我們邀請他們來參加的」，亞諾甚至向他們承諾：「如果開幕式上中國要你們離開，那我也會跟你們一起離開開幕式」。

除此之外，林靜儀分享，許多他國人士趁著會議空檔鼓勵他們，「他們（中國）真的很無聊欸這樣一直找你們麻煩」，令她感到溫暖，也更充滿勇氣。

立法院官網指出，除了監督行政部門各項施政外，立院也積極爭取加入國際組織，目前是中美洲議會（PARLACEN）、中美洲及加勒比海盆地國會議長論壇會議（FOPREL）的永久觀察員，以及亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）、民主太平洋聯盟（DPU）國會議員連線的成員，同時也正積極爭取成為亞太國會議員論壇（APPF）及國際國會聯盟 （IPU）的會員。

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