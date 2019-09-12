F-16V戰機效應 5成5民眾贊成持續深化向美軍購

2019-09-12 11:07

〔記者謝君臨／台北報導〕美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V戰機軍購案，行政院長蘇貞昌日前拍板「新式戰機採購特別條例草案」，將編列2500億元的特別預算採購。對此，根據最新民調，針對是否贊成「台灣持續深化與美國軍購」議題上，有55%民眾持贊成立場，另有25%的民眾表示不贊成。

兩岸政策協會今召開「2020總統大選之選情民調」記者會，由協會秘書長王智盛主持，並邀請台灣師範大學政治學系教授范世平、台灣民主基金會副執行長顏建發、兩岸政策協會副秘書長張宇韶與談；調查以蔡、韓、郭、柯進行對比式民調，並詢問民眾於各項國政議題及外交能力上，對於各總統擬參選人的信任程度。

民調詢問，「上個月（8月）美國總統川普簽署對台軍售66架F16V戰機，用以強化台灣防空戰力。請問您是否贊成台灣持續深化與美國之間的軍購？」結果顯示，有55%民眾持贊成立場，另有25%的民眾表示不贊成。

進一步分析年齡層的支持度，在20～29歲的區間，贊成持續深化對美軍購的民眾高達73.9%，其中非常贊成32.1、還算贊成41.8；反對的人僅佔9.4%，其中不太贊成6.0、非常不贊成3.4。此外，越年輕的民眾，越支持軍購。

若從教育程度部分分析，研究所及以上的民眾支持軍購者佔69.3，其中非常贊成41.2、還算贊成28.1；反對的人佔21.1，其中不太贊成10.8、非常不贊成10.3；整體而言，教育程度越高的民眾，越支持軍購。

而在政黨傾向部分，泛綠部分支持軍購的比率高達83.8%，反對僅5.8%，至於泛藍部分，支持軍購的比率32.1%，反對45.9%，而在「其他」部分，支持的比例為67%，反對26.1%。

本次訪問委託循證民調公司於9月9日至10日進行調查，成功訪問1087位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97%，以住宅電話及手機進行調查，住宅電話以中華電信用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法進行抽樣；手機依國家通訊傳播委員會公布的「行動通信網路業務用戶號碼核配現況」資料為抽樣清冊。

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