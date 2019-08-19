美售我F-16V》學者：美方維持「前沿部署」態勢

2019-08-19 15:33

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普首肯售我F-16V戰機，此戰機由最新型的F-16 Block70升級而來。對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲受訪表示，川普同意軍售F-16 Block70戰機給中華民國，主要是為推動其「抑制北京」戰略。在軍事上要求在中國周邊維持一個美國及其盟友「前沿部署」態勢，抵銷中共在區域間的影響力。

揭仲表示，美國「前沿部署」實際執行時，則是要求日本與中華民國等友好國家增加國防支出，提升自身的軍力，美軍則在必要時透過武力展示，例如台海巡弋和南海航行自由行動等給予支持。

揭仲認為，出售F-16 Block70戰機給中華民國，符合此一戰略的要求，但不能被過度解讀為，川普或華府支持某個特定的政黨或政治人物。

揭仲強調，美國政府目前想做的，是趁美國還有優勢時壓制北京，而非僅為減少貿易赤字。換言之，「貿易戰」和「提升與台北的政治軍事交流」，都是華府遂行「抑制北京」戰略的工具。

他認為，雖華府固然會因為貿易戰談判的進程，對「提升與台北的政治軍事交流」的時間點做些調整；但目前還不會為希望在「貿易戰」上很快獲得結果，讓與我方的政治軍事交流出現大幅的倒退。

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