為何捨F-35選F-16V？ 空軍官網圖表讓你一目瞭然

2019-09-10 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣放棄向美國購買F-35，改採購最新型的F-16V（BLK70）戰機，面對部分民眾的疑惑，空軍官網近日製作對照圖表，列舉價格、後勤維修、獲得時間與轉換訓練時間等4大重點，透過淺顯易懂的方式讓民眾知曉購買F-16V的諸多優勢。

我國空軍官網刊文指出，我國向美採購66架F-16V戰機，平均採購單價為1.2億美元（約新台幣37億元），相較於保加利亞每架2.09億元（約新台幣65.2億元）、斯洛伐克2.08億美元（約新台幣64.9億元）、巴林1.89億美元（約新台幣59億元）的採購價相比，我國的採購價格相對低廉。

圖表顯示，我國採購F-16V戰機，美方將在2023年起陸續交機，但若選擇買F-35戰機，最快要到2030年才能獲得，在投入部署的時間方面將出現巨大落差。

再者，我國繼續使用F-16系列戰機，原F-16A/B飛行員不必重新訓練駕駛，也不必被迫熟悉另一套戰機系統，省下一筆培訓費用。且我國還計畫開發一個本地維修單位，用於F-16維修與維護，這和送回美國進行維修相比，這將進一步節省金費，而台灣和美國都同意優先發展此一設施。

此外，空軍官網也透過另一份圖表簡述F-16V軍購案重要時程，圖表顯示，在今年爭取立法院預算及發價書簽署後，2020至2021年將完成生產整備、2022年啟動生產，並在2023年至2026年期間陸續交機。

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