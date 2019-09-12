重申數位身分證無法追蹤 內政部：每次感應都採隨機亂數

2019-09-12 11:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委許毓仁等人今召開記者會，質疑數位身分識別證（簡稱New eID）有追蹤機制，恐侵害人民隱私。對此內政部澄清，New eID不會主動發送訊號，也不會洩漏位置，更不會蒐集民眾使用軌跡，晶片一旦寫入個人化資料就會啟動亂數序號機制，根本無法追蹤，民眾大可放心。

內政部戶政司長張琬宜指出，承製卡片的中央印製廠，在招標公告中對晶片安全管理的規格是依據ISO 14443及ICAO之國際安全標準規範訂定，每個晶片都會有其專屬識別碼（Unique ID，簡稱UID），中央印製廠會在內政部核可下以UID資訊記錄卡片的生產履歷，避免晶片外流、盜用或被不當使用，未來亦可用來辨識晶片卡是否是偽變造卡，是重要的管控機制。

但張琬宜強調，晶片寫入個人化資料後，採用ICAO對隱私保護之建議，會啟動隨機亂數序號機制，每次感應都會重新產生隨機亂數，根本無法追蹤晶片的使用軌跡，這與現行晶片護照相同。

張說明，New eID是一張晶片卡，只具有身分識別功能，是自然人憑證的升級版，使用時跟自然人憑證一樣不會連回憑證中心，也不會留下任何紀錄，而且晶片內已存有個人基本資料，也不必連回內政部取用個資，加上晶片設有分區加密保護機制，服務機關必需先得到民眾同意與內政部許可才能讀取。

張琬宜也強調，民眾使用New eID的紀錄，會留存於提供服務的機關，但各機關依法不得做「目的外之利用」，任何目的外之利用都受到嚴格限制，公、私部門要使用民眾個資均受個人資料保護法規範，此外內政部也不會去蒐集這些紀錄。

內政部今也重申，中央印製廠的招標公告是針對一般製卡生產流程，系統會追蹤卡片生產作業狀態，為避免外界誤解，將更正相關文字。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法