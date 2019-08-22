新式數位身分證免費換發 第二階段綁定手機

2019-08-22 12:29

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天拍板內政部推動明年10月起換發新式數位身分證，內政部次長陳宗彥今天出席行政院院會後的記者會表示，明年起換發新式數位身分證是免費的，但要臨櫃辦理，至於14歲以下初領身分證也是免費，新式數位身分證上線初期是結合自然人憑證一起使用，初期並未結合健保卡與駕照的功能，新式身分證下階段將結合綁定手機。

至於新式身分證結合健保卡與駕照的功能究竟何時開放？陳宗彥說，新式身分證是否結合健保卡與駕照的功能，下階段會繼續研議，包括資安的建構，目前還沒有確切的開放時間表。

不過，新式身分證下階段將結合綁定手機，未來應用上會有APP的功能，用條碼確認身分證的資訊，不必帶數位身分證就可使用，將使民眾使用上更為便利。

內政部指出，目前初步規劃新式數位身分證公開的個人資料採最小化進行設計，晶片所儲存的個人資料與現行紙本身分證相同，不會儲存其他資料，同時個人其他隱私資料（如父母姓名、配偶姓名等）加密保護儲存，使用時需民眾同意並輸入自行設定之密碼及需用機關向本部申請才可讀取欄位，計畫將會在遵循個資揭露最小、隱私保護、資訊自主等原則下進行規劃，預計112年3月完成全台2359萬人換證，計畫總經費約為48億元。

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