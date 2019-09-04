新身分證標案「公開改限制」招標？ 內政部駁斥

2019-09-04 13:19

〔記者黃欣柏／台北報導〕近日有媒體報導稱內政部數位身分識別證標案疑獨厚特定外商，甚至為此將公開招標的案子改為限制性招標。對此，內政部戶政司長張琬宜今表示，真的沒有所謂「一開始公開招標，後來改為限制性招標」一事，她也不知道媒體報導中的「外商」一詞從何而來。

張琬宜指出，數位身分識別證是重要的身分識別文件，不是一般印刷品，中央印製廠具有場域安全、多項防偽專利、具承製國家等級文件經驗及安全控管能力等優勢，又屬於中央銀行內部單位，與德、法等國委託國家級印製廠承製身分識別文件的做法相同，因此內政部才依「政府採購法」第22條第2款規定採取限制性招標。

張琬宜說，推動數位身分識別證包括系統面、製卡面、法規面、作業面及宣導面等面向，其中中央印製廠僅負責製卡，後續如採購空白卡片材料、製卡設備等事宜均由該廠負責，系統面則會等細部規劃出來後會再對外招標。

張強調，沒有「一開始公開招標，後來改為限制性招標」一事，政府的採購作業本來就可以依性質不同採取不同招標方式，內政部認為此事關係到國人個資，必須非常嚴謹，評估後認為由中央印製廠進行為宜。

對於外界質疑獨厚外商，張表示，不知此一說法從何而來，她有聽說一些本土廠商具有製造這類卡片的能力，但過去並沒有相關經驗，中央印製廠要不要調整修正招標標準要由中央印製廠處理。

張強調，對內政部來說，目前就是把印製工作交給中央印製廠，該廠必須在明年10月至2023年3月間交付2359萬張PC卡個人數位身分識別證，至於該廠要採購哪些材枓跟設備則尊重專業評估。

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