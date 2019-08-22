新版數位身分證明年上路 內政部：2023年3月完成全台換發

2019-08-22 11:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕為迎向智慧政府時代，內政部預計於明年10月起全面陸續換發新版數位身分識別證（New eID），取代已使用近15年的紙本國民身分證。內政部透露，預估將在2023年3月前完成全台2359萬人的換證作業，計畫總經費約48億元，希望藉此讓全民一同邁向智慧政府的創新服務紀元。

內政部指出，「數位身分識別證（New eID）-新一代國民身分證換發計畫」已於今年6月6日經行政院核定，此數位身分識別證把國民身分證與自然人憑證結合，未來民眾不用再額外花錢申辦自然人憑證，就可以獲得一張兼具實體世界及網路世界身分識別功能的證件。

內政部表示，根據目前初步規劃，New eID在外觀上公開的個人資料採最小化設計，晶片內儲存的個人資料則與現行紙本身分證相同，不會儲存其他資料，此外如父母姓名、配偶姓名等其他個人隱私資料會採加密保護儲存，需經過民眾同意並輸入自行設定之密碼，以及需用機關向內政部申請通過後才可讀取，計畫將會在遵循最小個資揭露、隱私保護及資訊自主等原則下進行。

內政部強調，未來民眾利用New eID即可使用國家發展委員會推動的各項智慧政府個人化數位優質服務，達成免臨櫃、免奔波、免提書證、免填寫、不受時空環境限制，隨時辦理業務等便利服務，使政府服務效能倍增。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法