新身分證被憂國家監控 內政部：比現行紙本更保護民眾隱私

2019-08-22 11:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕新版數位身分證預計明年10月啟動換發作業，對於外界質疑相關招標評選作業缺乏外部專家學者參與，內政部今強調，招標評選過程不但有聘請外部專家學者參與，人數也都依規定達3分之1以上；至於人權團體憂心的國家監控問題，內政部則重申新版數位身分證將會比現行紙本身分證更保護民眾的隱私與資訊自主。

內政部指出，未來的數位身分識別證，將與現行紙本身分證一樣只有身分識別用途，不但卡面資料比現行身分證更少，防偽功能也較現行身分證更高，且晶片資料要透過授權才能取用，會比紙本身分證更保護民眾的隱私及資訊自主權。

內政部說明，New eID僅單純作為身分識別的鑰匙，供各公、私部門身分識別之用，各公、私部門蒐集、處理及應用民眾個資，仍應依「個人資料保護法」盡資料保護之責。此外，目前使用紙本身分證辦理任何服務，是否會留下紀錄都取決於提供服務的機關，內政部不會主動蒐集紀錄，提供服務的機關也不會主動提供相關資訊，這一點在將來使用New eID時也相同。

對於外界質疑New eID規劃案的對外招標評選作業缺乏外部學者專家，內政部也強調，評選委員均有依規定挑選專家學者擔任外部委員，且人數達法定的3分之1以上，絕無所稱無外部學者專家之情形，未來將會視規劃進度，適時在網站專區公開New eID的相關規劃，並與民眾溝通相關議題，落實資訊透明化。

在數位身分證的法源部分，內政部表示，現行「戶籍法」已賦予製發數位身分證的依據，另透過「個資法」、「資通安全管理法」及「電子簽章法」等法規，更可建構綿密保護網，新版數位身分證會在相關法律基礎上製發、應用，不必另訂專法。

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