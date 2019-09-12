新式身分證晶片可追蹤？ 藍委：監控人民、淪為香港特區！

2019-09-12 10:31

〔記者陳昀／台北報導〕內政部預計明年10月起全面換發新式晶片身分證（New eID），但國民黨立委許毓仁、林麗蟬指控，內政部標書明載需「具備追蹤機制」，光天化日監控人民，許毓仁質疑，這很可能是選舉操作，監控去誰的造勢場，簡直比香港還不如，「難道我們要淪落成香港特區嗎？」

許毓仁、林麗蟬今天偕開放文化基金會董事長李柏峰、中研院資訊所副研究員莊庭瑞、工程師劉宇庭召開記者會。受邀的專家提及，內政部標書目前使用的規格，是最破壞安全隱私、最容易被駭客破解的設計。

許毓仁指出，按照內政部原先規劃，新式晶片身分證應等10月結案、供外界公開閱覽建議內容後再進一步討論規格，內政部卻搶先委託中央印製廠公布相關招標文件，上頭明確列出「具備追蹤機制」、「進行晶片追蹤」等條件。

他激動拍桌說：「這不是政府監控人民，什麼才是監控人民？到哪裡去、去誰的造勢場，政府都可以監控，這是非常嚴重的問題。 」

許毓仁表示，對於香港反送中運動，民進黨口口聲聲反極權，但香港眾志秘書長黃之鋒上週訪台時告訴他，香港政府都靠eID追蹤誰參加遊行，還要裝隔絕套避免被追蹤，現在香港人人自危，若台灣發行，簡直比香港還糟糕，光天化日監控人民，「難道我們要淪為香港特區嗎？」

他更痛批，內政部辯解晶片追蹤是指追蹤卡片生產狀態，「把我們當三歲小孩耍嗎？根本胡扯。 」

林麗蟬也批評，內政部先前在立法院報告時並未說明New eID有追蹤功能，這已侵犯人民權益，難道我們回到戒嚴時代？隨時要被監控？她要求，這會期內政部必須說清楚理由，否則絕對凍結預算。

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