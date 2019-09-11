重申新身分證無資安疑慮 內政部：將辦駭客比賽測試

2019-09-11 10:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對內政部將於明年換發的新版數位身分證（New eID），近日有學者出面質疑恐有資安疑慮。對此，內政部今表示，New eID是在晶片自行產製私密金鑰，無法匯出及重製，而且是在封閉隔離的環境中製作，任何人都無法取得，資安絕對無虞，請民眾放心，未來在New eID發行前還將規劃賞金獵人競賽，讓駭客社群驗測New eID的安全等級和防護能力。

內政部表示，私密金鑰產製是公開金鑰基礎建設的程序之一，依據自然人憑證CPS（內政部憑證管理中心憑證作業基準）規範，金鑰對是在通過安全評估共通準則（Common Criteria,CC）國際安全認證的晶片中自行運算產生，且無法匯出、重製，任何人都無法取得該私密金鑰，因此不會有製卡廠商掌握私密金鑰的情形。

此外，內政部也強調，私密金鑰在產製時尚未結合個資，且是在百分百國營、絕無中資的中央印製廠內，於安全封閉環境中由專人執行產製，其作法與現行自然人憑證相同。

內政部表示，New eID 發證系統的建置，只是為了製發數位身分證，除了是在封閉隔離的製發環境下運作，也不會連結網際網路，並會有嚴格的安全管理與監控機制，能有效防止駭客的攻擊。此外New eID並不會儲存或記錄個人地域、人際網絡或其他數位痕跡，不會有隱私資料外洩的疑慮。

有關中央印製廠招標公告上提及「晶片追蹤」，引發疑慮，內政部解釋，New eID與護照、信用卡、健保卡、悠遊卡等一樣為晶片卡，不會主動發送訊號或洩漏位置，無法進行追蹤，該招標公告的意思其實是指「追蹤卡片生產的作業狀態」，為避免外界誤解，將對文字進行更正。

內政部也說明，開發New eID相關系統服務時，內政部除了要求導入安全軟體開發相關原則，也將委請資安廠商針對晶片本身、資訊傳輸、感應設備、應用服務等項目進行檢測，並在不涉及安全原則的條件下，把相關程式原始碼開放讓公眾進行基本弱點掃描、滲透測試、紅隊演練等檢測，以挖掘出各種可能攻擊手法。

內政部重申，內政部不會蒐集New eID的使用紀錄，公、私部門若要使用民眾個資也均受到「個人資料保護法」規範，透過「個資法」、「資通安全管理法」及「電子簽章法」已可建構嚴密的保護網，無需另訂專法。

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