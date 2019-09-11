柯P酸韓「最差的在選總統」 議員反批：要不要臉

2019-09-11 17:59

〔記者郭安家／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今天送月餅給台北市長柯文哲的父母親，內有紙條寫「莫忘初衷、為國為民、平安喜樂、健康如意」。柯文哲下午赴議會施政報告，反被台北市議員洪健益酸，他送月餅給柯文哲，請柯P當場念出餅盒中字條「敬陪末座，專心市政，回歸正道，市民之福」；但柯文哲說，他沒敬陪末座啦，還說兩次「最差的在選總統」。

但此言一出，洪健益立刻對柯文哲說，「倒數第幾名你也要爭嗎？所以你比他（高雄市長韓國瑜）好兩名都很好，市長你要不要臉？這種話你講得下去啊！」柯尷尬直說，「好啦！好啦！」，洪提醒柯文哲，從國小到大學都第一名，這種話講得下去啊！柯回嘴說，「不過議員很奇怪，那個全國滿意度（媒體縣市首長滿意）我是超高的」。

另一方面，洪健益也指出，早在2015年柯文哲主持台北市女性權益促進委員會時，當時委員范雲即詢問柯能否至少主持一半的會議？柯還回說，「可以，我是很勤勞的人」，並決議任內要主持一半以上女委會會議；但這4年來18場會議，柯僅出席6場、出席率33％。柯文哲回說，好啦！他會盡量盡量，並會通知市長行程小組排進去。

洪健益接著指出，北市府近4年來也有18場性平會議，柯文哲也僅出席3場。未料，柯反問，「性平教育主任委員是我嗎？」洪立刻說，柯今年9月11日還在臉書張貼自己開會照片，還寫「這個人也許會遲到，但從不缺席」；真是令人諷刺。柯也語塞說，好啦！好啦！那個他會想辦法去；洪追問柯尊重女性平權？柯卻回說，他怕他太太。

洪健益追問柯文哲臉書上的文字是在消遣韓國瑜？柯回說，「不要引誘我講他（韓）壞話。」

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