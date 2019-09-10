成立民眾黨後首次開議 北市民進黨團要求柯P釐清黨政分際

2019-09-10 17:26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會民進黨團今中午召開黨團會議，針對市長施政對策、會期重點議題做討論，台北市黨團總召張茂楠表示，柯文哲成立台灣民眾黨，但該黨沒黨部也沒黨務人員，各界會疑惑柯何時是黨主席身分，何時是市長身份，他們會要求市長釐清黨政分際，需和大眾清楚說明。

柯文哲上月成立台灣民眾黨，但不少議員質疑柯文哲黨政不分、濫用市政資源，台北市議會民進黨團要求柯文哲需說明清楚，未來也必須做到黨政分明。

張茂楠指出，由於民眾黨沒黨部，不少黨員為市府人員，外界會質疑利用市府資源做黨務的事，例如上班時間用市府電話打連絡黨務的事情，是否就是佔公家的便宜？柯同時是黨主席又是市長，必須給大眾清楚說明，需做到黨政分明。

至於柯文哲有意找市府副發言人黃瀞瑩選不分區，張茂楠表示，學姊現在還是副發言人，在這個情況下，要如何跟大家說明這是公務或黨務，一旦成為候選人，就必須說清楚分際在哪，不然領公家的錢，卻做私人選務行程是不對的。

張茂楠表示，市政議題包含大巨蛋、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心、台北雙子星大樓等議題，北流、北藝工程因廠商倒閉，進度嚴重落後，而大巨蛋看起來是有條件讓他續蓋，不過公安問題誰要來把關？

至於是否杯葛？張茂楠說，會要求柯說清楚講明白，希望黨團成員就市政議題上可以盡量發言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法