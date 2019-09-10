視察有機午餐遇學童哭不停 柯文哲顧吃飯、北農董事長忙安慰

2019-09-10 14:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市國中、小學從108學年度起，推動營養午餐每週供應一次有機蔬菜，台北市長柯文哲今日前往健康國小視察，幫二年級學生打菜、坐下來併肩用餐，但一名小二女學生因媽媽臨時有事無法送飯，女學生十分難過哭不停，坐在前方的台北農產運銷公司董事長黃向羣趕忙轉過身安慰，只見坐在右前方的柯文哲低頭猛吃飯，絲毫未察覺女學生在哭，所幸在黃向羣與老師的安撫下，該女學生舒緩心情開始進食。

柯文哲今午到健康國小視導有機蔬菜的進貨、驗收、清洗、烹煮等流程，在參訪學校中央除後之後，移動到二年級教室，柯在校方人員協助穿上圍裙，擔任打菜小天使，接著坐在男學生們的座位中間，開始與學生共進午餐。

急性子的柯文哲一口接一口把飯送進口，鮮少與旁邊的小學生聊天互動，吃完飯隨即將桌上香蕉也吃掉，沒幾分鐘就吃完飯的柯文哲，開始環顧一旁還在進食的小學生，還開玩笑說餐盤要自己洗、不要帶回家給媽媽洗，小學生害羞回說，他洗不乾淨，柯得意說「我就猜到你會帶回家」，柯還轉身對後方的女學生說，「現在小學生近視嚴重、衛生局要注意」。結束用餐後，柯與學生合照便離校。

教育局表示，有機蔬菜原由各校自行採購、招標找團膳廠商，108年度開始每週吃一次有機營養午餐，由教育局統一透過北農線上蔬菜訂單系統，統整各校需求供應有機蔬菜，有機蔬菜由北農與8縣市、130家小農合作，不但穩定蔬菜量，也比較不會受到季節或颱風災害的菜價波動。

配合禁用一次性餐具政策，目前學生在校吃營養午餐，鼓勵學生自備餐具，若未準備或忘記帶，由合作簽約的團膳廠商幫忙準備環保餐具，教育局表示，學生所使用環保餐具大多是不銹鋼製材質，部分也有使用玉米成分所製的環保餐具，未來推動試用其他材質的環保餐具。

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