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高雄氣爆十年 陳其邁：我們沒有忘記也記取教訓

陳其邁昨夜到氣爆紀念公園獻花。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁昨夜到氣爆紀念公園獻花。（記者王榮祥翻攝）

2024/08/01 07:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨夜與氣爆罹難者家屬及重傷者，在八一氣爆紀念公園相聚，一起回憶悼念。他提到，氣爆過十年，卻如同每一年的這一夜，一束鮮花、一盞燭光、一點心意，我們沒有忘記、記取教訓。

陳其邁說，上週的高雄，乘載超越過往颱風所攜帶的雨量，面對風雨無情肆虐，大家仍同心以對，集結力量，團結復原。

他表示，十年前的今夜，是所有高雄人永遠記得的夜晚。他回顧，十年前一聲又一聲巨響、一個又一個噴出的水溝蓋、一台又一台緊急停駛的車輛，是這座城市的居民，無論經過多久的歲月，都會不時在腦海中驚現的場景；十年後的今夜，「我們沒有忘記，我們記取教訓」。

陳其邁表示，市府成立「管線安全辦公室（OPS）」，365天、24小時執勤、監控管線運作狀況，建立跨局處與企業單位即時通報系統。一旦有可疑狀況，立即停止運作，並出動消防、環保等專業單位至現場掌握情形。

近幾年更結合AI科技，推動「智慧石化」管理機制，建立「3D管線路徑數據圖資系統」強化偵測、應變與決策的效率。每年針對業者辦理管線維運查核、教育訓練及災害防救演練等工作，保障作業同仁跟市民的安全。

最重要的，市府逐步推動石化產業與石化管線的遷移及減少，預計可減少工業管線長度111公里，管線行經之里減少82個；而由氣爆受害者及家屬、律師、會計師、市府代表共同組成的委員會仍在運作中，受災民眾的權益，市府也會持續照顧。

他感謝24小時運作的市府管線安全辦公室基層同仁、全體警消、醫護夥伴，每一位為城市安全與健康堅守崗位的夥伴，縱遇挫折與傷痕，耐心照看、堅定爬起，是屬於高雄的精神。

陳其邁獻花悼念氣爆罹難者。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁獻花悼念氣爆罹難者。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁與氣爆罹難者家屬、重傷者相聚。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁與氣爆罹難者家屬、重傷者相聚。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁與氣爆罹難者家屬、重傷者相聚，強調我們沒有忘記。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁與氣爆罹難者家屬、重傷者相聚，強調我們沒有忘記。（記者王榮祥翻攝）

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