首長施政滿意度調查 柯文哲慘跌為倒數第3名

2019-09-10 13:57

〔記者陳璟民／台北報導〕《天下雜誌》今午公布縣市首長施政滿意度調查，是去年底九合一選舉後，人民對民選地方首長的評價，結果在22個直轄市與縣市首長當中，台北市長柯文哲排名從前年第14名，去年升為第12名，如今慘跌到第20名，以六都來說依序為桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜，柯、盧、韓同樣是倒數三人，狀況並不理想。

天下雜誌提及，「新聞聲量高的明星級縣市長，治理能力不受肯定」，接著就指出柯文哲、韓國瑜的滿意度在22個首長中，分居第20名和22名。

這項調查也關注2020年總統選戰可能參選的黨派人選的機會有多少，經詢問如果明天就是總統投票日，受訪者會投給蔡英文總統或國民黨總統參選人韓國瑜？回答蔡的有45.9%，韓為34.7%，差距逾11個百分點。

調查發現蔡英文在六都的支持度都領先對手，台北、桃園、台南、高雄都領先逾10個百分點，但在台中、新北各只領先7、3個百分點。

非六都部分，蔡大多領先韓，韓只在藍營執政縣市新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣占有優勢；若納入柯文哲參選總統做比較，蔡英文仍以31%支持度贏過韓、柯，不過，49歲以下的選民，柯的支持度高於蔡。

該調查認為，蔡雖前景看好，仍有隱憂，她的不滿意度仍高於滿意度，尤其非常不滿意28.2%，高於不太滿意24.5%。

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