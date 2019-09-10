馬遭噓下台後！馬韓今晚再出席同場造勢活動引關注

2019-09-10 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜在8日新北三重的造勢大會上「遲到」，使得前總統馬英九致詞中斷被請下台，外界猜測馬英九本人可能為此感到不悅。今日晚間韓國瑜又將出席北市首場造勢活動，馬英九、吳敦義和郝龍斌將出席、4人同框，但韓國瑜是否又會「遲到」，引發外界關注。

「台北市里長服務促進會」成立暨授證大會今晚將在台北市大直典華飯店舉行，除了黨主席吳敦義將對282位里長授證，而韓國瑜也將北上參與。而與會名單還包括日前造勢致詞被中斷的前總統馬英九，還有國民黨副主席郝龍斌。馬吳郝韓將與國民黨8位立委和基層同框，全力為韓造勢。

根據造勢大會暫定的流程表，下午6點半為馬英九上台致詞，下午6時35分開始進行授證典禮，韓國瑜預計在晚上7時抵達大直典華飯店。

外界關注曾揚言「平日拼市政、假日拼國政」的韓國瑜，若比照公務員下午5時下班，至高鐵左營站搭乘停站數較少的高鐵1246班次，最快也是晚間6時54分抵達台北車站，再驅車前往位在大直的會場，面對尖峰時段的車流，韓國瑜恐怕又將面臨遲到。

韓國瑜若是搭乘車次144北上列車，下午4點55分由左營發車，晚上6點29分抵達台北，那又面臨是否得向高雄市府「請假」同樣讓各界關注。

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