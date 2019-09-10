感謝韓粉讓韓選不上！董智森：你們再爽也只剩4個月了

2019-09-10 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜8日在新北造勢，過程中卻出現打斷前總統發言、爆粗口、唱歌等發生爭議的狀況，韓粉更在網路上大肆進攻異議份子，名嘴董智森重申「多數韓粉是垃圾」，又說「韓粉再爽也只剩4個月了」。

董智森9日在《九八新聞台》節目「小董真心話」提到，當時馬英九被打斷發言，「韓粉很多人就很興奮，『哎呀，好啊』」，甚至還有人在臉書發文：「太爽了，馬英九根本沒政績，還在那邊吹噓政績，你如果有政績，國民黨怎麼丟掉政權。」董智森表示：「如果挺馬英九，不要投韓國瑜。」

董智森指出，「講他不好的名嘴都收人家的錢，這韓國瑜自己講的喔」，現在韓國瑜民調已經輸了，還有特定媒體走上街頭到處問路人，只要有人回答「挺韓國瑜」，該媒體就會以此判別民調失準，並稱「我們街頭做的民調人人都支持韓國瑜」，董智森強調「這個叫自high啊」。

董智森說，「大家相濡以沫嘛，選舉不是這樣的啦，我其實有時候看得很難過，因為我周遭的好朋友多數都是韓粉、超級韓粉一大堆」，但是韓粉行為無法掌控，每天到處結仇，「我從很早就講了，多處的韓粉是垃圾，因為他們在害韓國瑜選不上」，他說，「反正韓粉再爽也只剩4個月了」。

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