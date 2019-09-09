馬遭噓下台 唐湘龍轟：韓粉「這行為」成韓國瑜致命傷

2019-09-09 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨（8）日為國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢站台，但在台上致詞到一半，就被韓粉噓下台。對此，資深媒體人唐湘龍今（9日）在廣播節目談及此事，砲轟韓粉「沒禮貌」，也強調這成為韓國瑜民調低落的致命傷。

唐湘龍在他的廣播節目中表示，他早就認為韓國瑜初選必贏，提醒韓不要在初選時殺氣，出手太重，因為參與初選的人，將來都是韓需要去拉攏，是勝選要倚靠的對象，但因為初選殺紅了眼，還沒選完時前立法院長王金平走了，選完鴻海創辦人郭台銘走了，而前新北市長朱立倫跟新北市長侯友宜也都沒有出席造勢活動。

唐湘龍說，昨天的造勢晚會中，馬英九在台上致詞，韓粉卻在台下噓聲不斷，就是因為這些沒禮貌的韓粉影響外界對韓國瑜的觀感；馬英九在台上講話，就算底下的韓粉不喜歡他，也不能這樣。

唐湘龍忍不住開砲，「馬英九被噓下來，底下韓粉們有沒有禮貌啊？真的是韓粉嗎？會討厭一個人討厭到連禮貌都沒有嗎？過去很長時間，韓國瑜的支持度上不去，就是韓粉沒有禮貌，這已成為韓的致命傷。」

唐湘龍也呼籲韓國瑜，一定要對這件事有警覺性，否則民調會上不去也下不去，因為韓的基本盤就表現在「鋼鐵韓粉」上，「這是韓的資產也是負債」，強調光靠韓粉是不會贏得大選的，「韓流表現出來的排他性也是韓最大的困擾」。

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