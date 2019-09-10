批「他奶奶的」成韓競選口號 王丹：馬吳內心不羞愧嗎？

2019-09-10 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜前天在新北造勢時，曾要支持者對黑韓言論反嗆「他奶奶的」，並嗆「放馬過來，恁爸等你」，引發輿論譁然。對此，中國民運人士王丹粉專質疑，自詡捍衛中華文化正統的前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等，對於「他奶奶的」成為所挺候選人的競選口號，「內心真的一點羞愧和不自在都沒有嗎？」

王丹在文中表示，韓公然號召支持者對批評他的人「回敬粗口『他奶奶的』」，又說其四大理念含中華文化，「中華文化正式取代東吳大學英文系，成為這次大選的最大輸家」。

王丹在文中解釋，中華文化講究「禮儀」，「他奶奶的」都罵出口，「連『文化』都沾不上邊」，並反問孔孟、中華文化哪位宗師教過「他奶奶的」？

王丹在文中列舉，馬英九是哈佛博士、吳敦義歷史系出身、挺藍媒體因「陳為廷挑戰教育部長」批「不禮貌」。王質疑，「自詡捍衛中華文化正統的你們」對「他奶奶的」成為「你們支持的候選人」的競選口號，「內心真的一點羞愧和不自在都沒有嗎？」

王丹在文中呼籲中小學教師、家長想想，若有天學生、小孩張嘴就說「他奶奶的」，還辯「是總統教我們罵的」你作何感想？並稱台灣向來被華人視為傳統文化、講究禮儀的地方，如今總統參選人號召支持者罵髒話，「台下幾萬台灣人還歡聲雷動。這不是沈（沉）淪，什麼是沈（沉）淪？！」

中國民運人士王丹在粉專發文表示，「自詡捍衛中華文化正統的你們，對於『他奶奶的』成為你們支持的候選人的競選口號，內心真的一點羞愧和不自在都沒有嗎？」（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

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