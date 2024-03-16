國民黨被追徵8.6億不當黨產興訟敗訴 台中市黨部不在此案

國民黨台中市黨部位於西屯區大隆路。（資料照，記者廖耀東攝）

2024/03/16 21:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，追徵8.6億元，提起行政訴訟，一審敗訴，上訴也被最高行政法院駁回，全案確定。對於台中市黨部位於西屯區大隆路建物、土地，去年被認定為不當黨產，市府已將產權登記為市府所有，財政局長游麗玲說，台中市黨部是提出撤銷不當黨產認定的行政訴訟，並非上述追徵案。

國民黨台中市黨部位於西屯區大隆路的建物，市值約3億元，行政院黨產會去年6月認定為「政黨不當取得財產」，土地、建物是當年台中市府以3500萬公帑購入、興建，卻登記在國民黨名下，應收歸市有，市府同年8月底將產權登記為市府所有，由財政局管理，因國民黨台中市黨部向高等行政法院提行政訴訟，在訴訟結束前，先維持讓黨部「暫用」，每月徵收使用補償金約12萬元。

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國民黨台中市黨部主委顏文正說，3、40年前當時由市府提供補償金，要求市黨部遷移，經費經市議會同意，市府編預算通過，現在卻說不當黨產，他批評，民進黨是針對性的抄國民黨黨產，國民黨已提行政訴訟，但官司如何還未接到通知。

顏文正說，撤銷不當黨產認定的行政訴訟還在進行，市黨部要承租或另找地搬離也不知道，要看黨中央決定，目前豐原黨部辦公室為原縣黨部，則是黨部自己所有。

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