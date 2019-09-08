韓國瑜造勢》台下韓粉鼓譟不耐 馬英九尷尬：我還沒講完...

2019-09-08 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今（8）日赴新北市舉辦「決戰2020，新北出發」造勢大會。前黨主席洪秀柱、黨主席吳敦義及前總統馬英九也站台，期能挽救韓國瑜雪崩式下降的支持度。然而在馬英九演說期間，台下韓粉鼓噪，最後在還未完成演說，就被主持人請下台、尷尬收場。

馬英九笑容滿面登場，以華、台、客、阿美語向觀眾問好後，就開始向觀眾呼籲，一定要把韓國瑜送進總統府，把民進黨拉下來，接著指稱，「民進黨在內政、外交、經濟、兩岸各方面都出現嚴重的倒退現象」，不斷批評蔡政府不接受九二共識。

馬英九一路講到旅客議題，此時，台下觀眾已開始出現零星的鼓譟聲、不斷大吼「韓國瑜」，此時，主持人許淑華立即出面試圖控制場面，呼籲觀眾高喊口號「韓國瑜！當選」，幾聲之後，台下騷動才稍稍平息。

接著馬英九又要繼續講，「各位，又聽說南太平洋一個很大的島國，索羅門群島馬上就要跟我們斷交...能夠恢復九二共識...」，台下觀眾終於按耐不住了，不停大聲鼓譟，甚至不斷怒吼「韓國瑜！」這時，主持人唐慧琳急忙解圍，「讓我們感謝馬總統的提點，相信韓總統上台以後，一定會貫徹馬總統的意志，對不對！」

此時，馬英九還要繼續講，才講到「各位，在我上任之前」，現場又開始噪動了，馬英九這時才暫停演說，表情相當僵硬、尷尬。許淑華也急忙喊道，「請大家，現場的好朋友，我們今天要展現的是團結的氣氛！再一次為韓國瑜來加油打氣！來！」並再次呼喊數次口號「韓國瑜！當選！」

唐慧琳接著也再次喊道，「謝謝馬總統」，就在此時，馬英九爆出一句，「我還沒講完...」，許淑華馬上插話「謝謝！我們是不是熱情地感謝馬英九總統，這麼辛苦地帶領我們曾經，國民黨有非常輝煌的時刻」，接著又再次呼喊口號。

口號喊完後，馬英九仍站在原地、也沒有要離開講台的動作。許淑華講得更白「是不是我們請馬總統，我們先到我們的後台...」，馬英九才突然大喊：「謝謝大家，謝謝！」才拿起講稿，準備往旁邊走。許淑華也立即向馬英九致歉，解釋後面還有精彩的表演，因時間有限，不得不打斷其演說。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法