三重都會公園草坪遭韓粉踩壞 侯友宜：沒復原就求償

2019-09-09 09:24

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天一早到永和區視察自行車通勤綠廊並騎上單車通勤體驗。由於昨天晚間國民黨總統提名人韓國瑜在三重大台北都會公園舉辦造勢活動，許多民眾湧入，踩踏的結果造成草坪磨損，侯友宜表示，希望將破壞的快速復原，若沒有復原該求償就求償。

侯友宜表示，草坪是每一個人都能使用的公共空間，應該遵守規定，如果將草坪踩壞就必須復原，集會遊行一定要遵守法令，這也是市民應盡的義務和責任。

媒體詢問是否會求償？侯友宜說，一定會按照規定，該求償就求償，怎麼處理就怎麼處理。

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