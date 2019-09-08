獨家》撐香港！18歲台大女和港人同示威 徒步15公里脫困

2019-09-08 23:36

〔記者林曉雲／台北報導〕18歲台大一年級王姓新生以行動撐香港，和港人一起示威，也一起被警方追趕，差點在地鐵東涌站被關站受困，為逃避追捕，徒步走了15公里才被「義載」的私家車接走，返台後接受本報專訪，她強調「守住香港就是守護台灣」，明年總統大選，台灣人民要睜大眼，不要投給把台灣「送中」的候選人。

18歲的她深刻感受到，港人的恐懼已無所不在、更可怕的是「習慣和恐懼共處」，遇到的香港人都告訴她：「守住香港就是守護台灣。」她以親身見證呼籲，台灣人要珍惜民主自由，明年大選不要讓台灣變香港，她也呼籲捐防毒面具等物資撐香港。

王姓女學生受訪表示，母親是在中國文革時，和家人逃到香港，再移居台灣，包括外婆等親人目前仍定居香港，她對香港有深厚情感，但為免家人擔心，她沒有告知香港親人，只在媽媽支持下單獨赴港，以具體行動關心和支撐香港。

近距離參與觀察，王姓女學生見證港人的反送中行動，她直言港府或中國給勇武派扣上暴民帽子是謊言。她表示，她抵達香港開始每天參加示威，有機會就衝到最前線和勇武派一起走，曾有台灣藝人貼文指控、勇武派會暴力丟汽油彈衝西環中聯辦，但她看到的事實是，勇武派的汽油彈是往地上丟，不是往警察丟，目的不是在攻擊，而是阻擋延緩港警的追捕，保護一般示威者能安全撤離，如同使用香港的垃圾桶和地上磚頭一樣，目的都是做路障。

而因為港人是自發參加示威，王姓女學生說，大家走上街頭抗議，示威隊伍拉得很長，有年輕學生及年輕人，也有年長者和年幼者，大家其實不知道要走去那裡，只知道要站出來撐香港，有女大學生因為要反送中而放棄出國機會、留在香港唸研究所，知道她一個人從台灣去香港，示威場合總有香港同伴和她一起走，連被港警追捕時，她也沒有落單。

9月1日搭巴士赴機場，當時機場地鐵已關閉，王姓女學生表示，距離機場還很遠就「塞車」，她和港人一起徒步往機場前進，突然大批港警出動，所有人只能往後逃，有一批人往碼頭逃，她和另一批人往山上走，逃到尚未關閉的東涌地鐵站，突然地鐵廣播關站，害怕被港警暴力毆打的「恐懼」促使大批示威者逃出地鐵站，只有勇武派反向進入地鐵「拖時間」讓一般示威人民逃離。

王姓女學生表示，示威的港人多能苦中作樂，在走了15公里逃避港警追捕的過程中，明明又累又害怕，但路經香港迪士尼附近時，同行的香港女大學生們，還笑說要臉書打卡，而有人指窮人才反送中，事實上走了15公里，接他們脫困的私家車都是名牌車，還包括勞斯萊，港人是不分年紀和社經地位團結反送中。

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