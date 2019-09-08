因行政程序出包遭逮捕 黃之鋒聲明：警決意扣留極不合理

2019-09-08 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒，日前抵達桃園機場展開3天訪台行程，拜會民進黨與時代力量，不料傳出黃之鋒今（8日）早在香港機場被拘捕，原因稱其「違反保釋條件」，不過隨後傳出疑似是法院「搞烏龍」。黃之鋒透過律師發表聲明表示，相信是保釋內容手誤。預計明早9點30分聆訊澄清後可獲釋。

綜合香港媒體報導，黃之鋒5日結束訪台行程，但一返港就傳出被捕訊息。今早黃之鋒在香港國際機場被香港刑事部「有組織罪案及三合會調查科」拘捕，香港警方稱其被捕原因是違反保釋條件；不過有港媒指出，這次黃之鋒被捕疑似是法院烏龍，誤將同樣交保的香港眾志前副秘書長周庭出發日期，錯寫成黃之鋒，導致他「違反保釋條件」。

黃之鋒透過律師發表聲明時表示，現在他正被扣留，而法庭於8月30日批出保釋時已知悉並准許黃之鋒前往德國及美國，因此，相信是保釋內容出現失誤。預計明早9時30分聆訊澄清後可獲釋。希望各位朋友不用擔心。黃之鋒還表示，這次顯然只屬行政程序問題，但警方仍然決意將之通宵扣留，黃之鋒認為極度不合理。

香港眾志秘書長黃之鋒透過律師作出以下回應：

一、今早我在機場離境時被警方以「違反保釋條件」為由拘捕，現時被扣留。

二、初步法律意見指出，法庭於8月30日批出保釋時已知悉並准許我前往德國及美國，故相信是保釋內容手誤。預計明早九時三十分聆訊澄清後可獲釋。希望各位朋友不用擔心。

三、相信今次事件並非刻意針對本人，但我認為警方濫捕濫告的後果，造成今次雙輸的局面。同時，今次顯然只屬行政程序問題，但警方仍然決意將我通宵扣留，我認為極度不合理。

2019年9月8日

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