台大新訓談反送中惹怒家長 學生會長：守護民主更重要

2019-09-08 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕台大學生會長凃峻清日前在新生書院的開學典禮上，發表反送中相關言論，結果竟然有家長打電話到台大，要求退回學生會費。對此，凃峻清表示，對於家長要求退費一事，他認為比起有收到會費，民主價值才是學生會關注的重點。

據三立新聞網報導，凃峻清表示，新生致詞是否太過政治化，不是他關心的重點，身為台大學生會受到較多關注，所以在面對公共議題時，更應該負起發聲的責任。

凃峻清強調，身為學生會長，無論討論何種議題，都會以學生、弱勢者及自由民主體治立場出發。

對於致詞內容引發家長反彈，凃峻清堅定表示，比起收不到會費，更希望大家將焦點放在香港情況，以及任何和民主自由價值相關事件。他呼籲外界將焦點放在人權議題，不要對台大學生會有過多關注。

凃峻清也透露，自己長期關注、重視香港的人權議題，自從「反送中」事件爆發後，不僅曾在期末考前戲擔任台大港生發起的「反送中之夜」活動主持人，更在日前開學典禮上，以學生會長身分上台致詞，表達對香港的關注，要各位「為更好的校園、更好的社會、甚至更好的世界，共同努力。」

至於有關家長要求退費一事，凃峻清則表示，是經由台大學生事務處轉達得知，且根據校內相關規定，學生只有在休、退學情況下，才可要求退換等比例會費，否則得交由校內學生法院進行裁決，學生會不能直接做決定。

對於該名家長後續是否有進一步聯絡校方，凃峻清表示，並未收到相關通知。

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