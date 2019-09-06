韓國瑜這7點很像希特勒 范世平：最後總統、市長被雙殺？

2019-09-06 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕台師大政研所教授范世平今（6日）天在臉書表示，國民黨總統參選人韓國瑜「其實很像希特勒」，還提出兩人7點相似之處，最後范世平更問說，韓國瑜「最後會不會總統沒選上，市長又被罷免？」

范世平在臉書發文說，韓國瑜與希特勒都出生基層家庭，非富非貴。韓國瑜的父親是低階軍人，希特勒的父親曾是鞋匠，後來擔任公務員，所以兩個人都能比較「接地氣」，瞭解基層民眾的想法，知道庶民的需求；這正是韓國瑜曾經受到歡迎的原因之一。

范世平說，兩個人的青少年時期都不愉快。希特勒一直希望成為畫家，但一直考不進維也納美術學院，韓國瑜也是在國中時功課不好，考不進好的高中，更考不上大學。兩個人都曾經從軍，而且都擔任基層軍人，希特勒參加了第一次世界大戰，但只有下士的階級；韓國瑜唸了陸軍官校專修班，官階也只有少尉。

范世平指出，兩個人的口才都非常好，都善於煽動群眾。希特勒的演說聲音高亢，動作很大，讓生性拘謹的德國人也熱血沸騰，韓國瑜也善於在造勢場合發表演講，用簡單的口號在「三山造勢」中吸引群眾，手勢也很多。

范世平說，兩個人的崛起都有「鐵粉」捍衛。希特勒有「褐衫軍」（又稱衝鋒隊）來保護他，韓國瑜也有「韓粉」，對於批評韓國瑜的人，他們會在網路上攻擊。兩個人一開始發展都是「勢如破竹」，希特勒取得政權後一路併吞佔領他國，韓國瑜則是當選高雄市長，他的「韓流」也讓國民黨在縣市長選舉中大勝15席。

「兩個人會不會都一樣被勝利沖昏了頭，做出錯誤的致命性決定？」范世平說，希特勒如摧枯拉朽般的在歐洲不斷擴張後，開始把目標放在蘇聯，想要攻佔莫斯科。但最後兵敗如山倒，導致「第三帝國」的土崩瓦解。「同樣的，韓國瑜當選高雄市長後想趁著聲勢一舉攻下總統寶座，但到最後會不會總統沒選上，市長又被罷免？」

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