韓國瑜民調跌破3成、「韓粉」減少10％ 李來希崩潰了

2019-09-06 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕《品觀點民調》5日公布2020總統大選第8波民調結果，若是藍綠捉對廝殺，總統蔡英文以39.8％的支持度勝過國民黨參選人韓國瑜的28.3％，領先達11.5個百分點；而韓粉在與7月的民調相比，已經減少逾10％。對此，身為韓粉的中華民國全國公務人員協會榮譽理事長李來希崩潰表示，這個就是假民調。

《品觀點民調》民調顯示，若是藍綠對決，蔡英文以39.8％的支持度勝過韓國瑜的28.3％，雙方差距為11.5個百分點；而在蔡英文、郭台銘的對決下，蔡以33.8％贏過郭的27.2％，雙方差距為6.6個百分點。民調可見，郭台銘落後蔡英文的差距比韓國瑜小，但是依舊打不贏蔡英文。

另外，民調也調查「非誰不投（鐵粉）」的情況，結果顯示，「非蔡不投」支持度為26.1％、「非韓不投」21.4％、「非郭不投」19.2％；若是考選總統、副總統人選的各種組合狀況，至少一種組合支持「非蔡不投」有42.2％、「非韓不投」為30％、「非郭不投」則是29％。

該民調與歷次調查相比，「韓粉」從7月的32.2％下滑至目前的21.4％，已逐漸減少達10.8個百分點；「英粉」則從7月的18.6％上升至目前的26.1％，增加達7.5個百分點。

對此，李來希在臉書崩潰表示，「真是個無品觀點民調，上週被我踢爆假民調之後，召開記者會緊急澄清，然後再經過一週的假性調整，今天公佈的民調，果然又回到原規劃的線性，韓市長的假性向下民調趨勢，一如我們的預期，我們精準的預測到假民調今天的落點24.6%，夠神奇吧！我們預測的低點19.9%，他們交給另一家假民調公司公佈，真是太神奇了，原來我也可以不要打電話或問卷調查，坐在家裡就可以知道民調結果？真是神啊！」

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