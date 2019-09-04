女韓粉散佈徐國勇假訊息 法院裁定「不罰」原因是...

2019-09-04 13:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕8個支持韓國瑜或反綠營的臉書粉絲專頁中，於今年7月22日同步散發「徐國勇：韓國瑜連下雨的淹水不會處理所以他不配當高雄市長」的假訊息，內政部長徐國勇揚言提告後，有6個粉專在同一天刊登道歉啟事，中市警方進一步查出，是住在台中市的趙姓韓粉所為，將她依違反社會秩序維護法函送，不過，台中地院簡易庭卻認為，趙女已道歉並刪除留言，貼文內容也難以讓一般人產生畏懼或恐慌等負面心理，與社違法規定的「散佈謠言，足以影響公共之安寧」不符，裁定趙女「不罰」。

內政部長徐國勇發現，有6個支持韓國瑜等臉書粉絲專頁（警方事後查出為8個粉專），散佈「徐國勇：韓國瑜連下雨的淹水不會處理所以他不配當高雄市長」，實際上他沒有講過上述的話，遂向警方舉發，他並於7月24日於臉書撰文說，沒有發生過的事情，卻將它製造出來並散佈，這個不是評論，而是真正的假訊息，這種行為意圖製造社會對立、衝突，非常不應該，施政、救災、治水不分藍綠，若地方政府需要協助，內政部都會協助，希望有心人士不要再藉機挑撥、無端生事，中央和地方協力一起為民眾生活打拚。

有趣的是，6個散發假訊息的粉專，於翌日（7月25日）同一天刊登道歉啟事，中市警局查出散發此謠言的人，是住在台中市的女韓粉，她散發假訊息的8個臉書粉專，分別是「拒無能立委」、「反蔡英文」、「反林佳龍」、「蔡英文下台罪狀集結總部」、「蔡英文下台罷免罪狀集結總部」、「韓國瑜（韓家軍）鐵粉聯盟」、「反蔡英文聯盟全國民怨嗆蔡總部」、「統一中國/中國統一」，依社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」函送。

台中地院簡易庭審理時，趙女辯稱她是在網路看到網友討論此事，而將訊息轉貼到上述粉專，沒有批評徐國勇的字詞，得知是假訊息後已刪除並道歉。

法官認為，社違法所指的散佈謠言，足以影響公共安寧，要具備散佈於公眾，客觀上用語文捏造不實事實（論述不實、憑空捏造的事實），還要足以使人心生畏懼與恐慌等要件，趙女的貼文是針對徐國勇的不利言詞，內容不是論述特定事實，她「無由認定係謠言」，況且這則貼文是針對「徐國勇」，難以認定內容足以讓一般聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，也難以認定會影響公共安寧，趙女行為縱有不當，亦與社會秩序維護法的「散佈謠言，足以影響公共之安寧」不符，裁定「不罰」，警方可提起抗告。

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