耍官威？網傳韓死假訊報案 警「被通知」到市長室做筆錄

2019-09-02 12:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕針對PTT八卦版有鄉民「swing1221」造謠高雄市韓國瑜死訊假消息，韓國瑜委任機要幹部提告，警方「被通知」做筆錄，引發議論，有官警表示前市長陳菊提告，委託辦公室主任洪智坤親自到刑大說明，質疑韓市長的機要好忙？好大官威？還是享受特權？市府表示誤會，以後會謹慎以對。

高市警方今天接獲韓國瑜市長辦公室電話，要求員警到辦公室製作筆錄，韓市長正式委任機要幹部提告，警方隨即放下手邊工作，趕赴市長室製作筆錄，由機要室幹部說明，對於署名「swing1221」的網友提出妨害名譽的毀謗罪告訴，只要散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。

不過，韓國瑜市長辦公室不派人到警局報案，反叫警方到市府做筆錄，卻非市長親自報案，而只是機要人員，有違警方受理案件的行政程序，更影響社會觀感，引發基層官警議論，有官警認為既然是庶民總統候選人，也應對機要和親信約束，不然會被認為耍官威或享特權，況且「假消息案」並無急迫性，機要再忙還是可以撥空向轄區分局報案、製作筆錄。

警方表示，韓國瑜市長辦公室今通知警方到辦公室製作筆錄，由韓國瑜委請同仁正式提告，全案將由警方調查釐清，韓競選辦公室指黑韓不應黑到沒有人性、沒有是非，律師已蒐集好相關證據提告。

不過有網友扮柯南網路搜尋，發現造謠者IP和曾經「黑英」的鄉民IP相同，成為羅生門，究竟真相、動機為何？據了解，貼文者利用跳板，連續PO了3則同一個假消息，其中有2個IP分別在美國、加拿大，另2個IP待查，全案警方調查中。

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