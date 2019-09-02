綠黨掛看板「早安、晚安」 陳學聖：感謝打廣告

2019-09-02 19:32

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨桃園市議員王浩宇今日中午透過個人臉書，公布綠黨在八德交流道附近的兩幅「早安學聖」、「晚安學聖」大型看板照，大讚「綠黨真的人超好的」，還說「每天早上聖聖來八德，晚上聖聖回去台北，我們都在交流道旁關心他的行車安全」。

從桃園市第3選區（中壢區）改戰第6選區（選區涵蓋八德、大溪、復興3區與中壢區華勛等12里）的國民黨立委陳學聖傍晚受訪，認為綠黨是自掏腰包掛看板代他幫廣大每天早晚需要台北、桃園兩地的通勤族請安、問好，他表示感謝。

其實，陳學聖轉戰桃園從政以來，每每選舉就有人質疑「陳學聖你到底住哪裡？」早在去年底參選桃園市長時，陳學聖曾提到往返桃園跟台北通勤的理由就是「孝順不能等」，因為他的爸爸94歲、媽媽92歲，爸爸、媽媽年紀大了，自己也是家中的獨生男，心裡多少會有牽掛在，每天多看一眼、多講幾句話，沒有什麼比這個更珍貴，更需要去珍惜的。

倒是，許多網友看到PO文和照片看法兩極，有人留言直言「夠酸，我喜歡」、「真壞！」「很壞！」「聖聖就是不住桃園？」、「他真的要選八德大溪這邊喔？」、「你們能不能幫幫學聖，幫他在桃園找找房子，通車真的很辛苦」，也有人肯定看板「有創意」、「真暖心！」「真的超貼心！」

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