糗！陳學聖籲這路段禁行大車 桃園網嗆爆：早禁了

2019-06-29 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳學聖將轉戰桃園市第六選區，投入2020立委選舉。今日他在臉書PO文，表示建議桃園一路段禁行大型連結車進入，他會盡速配合安排。不過貼文下方立刻湧入大量網友留言，表示該路段本來就禁行大貨車，議員王浩宇更直嗆「你對地方到底有多不了解」？

陳學聖今（29）日在臉書PO文表示，有居民反映三元一街捷徑似乎常有大卡車誤入歧途卡住、不易通過，建議桃園市政府勘查該路段，禁止大型聯結車進入，他會儘速來安排。

不過貼文下方立刻有網友打臉「不用安排啦，這條路本來就禁止大貨車」、「這條路本來就禁止3.5噸以上的通行好嗎」、「你真的對大溪瞭解嗎？有實地查訪嗎？這裏標誌標線設置清楚到底要會勘什麼？」、「覺得很可憐每次要作秀都被打臉」、「學聖，您也誤入大溪，中壢的路在那邊喔」。桃園市議員王浩宇也留言直酸：「你對地方到底有多不了解」？

對此，陳學聖表示，謝謝大家踴躍發言。他解釋，這個議題原來自於某不公開社群的討論，因為會有大車常誤駛入，表示這裡管制是有問題。陳學聖說，不論有誰亂酸，問題就是要去解決。坦白說，經常開這條路的人，不太會去注意到指標，只會擔心下坡段會車，這是多年的經驗。

不過陳學聖回應後，仍繼續與網友筆戰。對於網友說「這條路本來就禁止大貨車」，陳學聖不客氣回應「但結果呢」？結果網友被直嗆「結果呢？有個不守法貪圖方便的職業駕駛硬闖造成交通堵塞」、「結果是這台大車沒看指示標誌亂衝，不是因為你這立委還沒安排什麼碗公」。

對於有網友轟「覺得很可憐每次要作秀都被打臉，不僅開車走捷徑，連政治也走捷徑」。陳學聖回應「來開一趟吧」，結果網友直接表示「我住附近」、「我就大溪人啊」。讓不少網友笑翻。

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