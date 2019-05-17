館長慘遭藍營砲轟 黃國昌怒：支持館長拉下這群KMT政客！

2019-05-17 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日頻頻砲轟高雄市長韓國瑜，因此在昨日政論節目中，遭到國民黨台北市議員李柏毅、立委陳學聖怒嗆「不要永遠躲在鏡頭後面」、「沒資格挑戰政治歷練上面專業比你豐富的人」等言語。對此，時代力量立委黃國昌痛批國民黨政客「莫名其妙」，更表示「如果館長有興趣站出來拉下這群KMT（國民黨）的政客，我一定支持他」。

昨日播出的「新聞面對面」政論節目中，李柏毅表示，「如果我們館長這麼有Guts（膽識），我認為2020直接出來選立委，不要永遠只會躲在你直播鏡頭後面。把想法表達出來，替更多的人爭取他們的福利」；陳學聖也幫腔怒嗆「館長憑什麼你今天有資格，來挑戰這些政治歷練上面專業比你豐富的人」？

對此，黃國昌今日在臉書PO文表示，一直覺得館長是個很有意思的人。黃國昌說，雖然未必完全贊成館長的觀點，但因為他率直敢言，因此自己「還是蠻喜歡他的」。黃國昌指出，當初許多國民黨政客為了衝自己的網路聲量，搶著上他直播。現在因為館長幫台灣發聲嗆中國，就開始瘋狂攻擊他，「簡直是莫名其妙」。

黃國昌表示，不要忘了，掌握政治權力的是政治人物，不是館長。最後他更指出：「如果館長有興趣站出來拉下這群KMT的政客，我一定支持他。」

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