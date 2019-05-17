嗆「不要永遠躲在鏡頭後面」！ 藍營這2人節目上狂轟館長

2019-05-17 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日將砲口對準高雄市長韓國瑜狂轟，痛批他「不守承諾」。對此，國民黨台北市議員李柏毅在節目上酸館長跟各政治人物直播的行為，就像在「集郵」，還嗆館長，「如果這麼有膽識，不要永遠躲在你直播鏡頭後面，2020出來選立委，替更多人爭取他們的福利」；來賓國民黨立委陳學聖也幫腔怒轟，「館長憑什麼你今天有資格，來挑戰這些政治歷練上面專業比你豐富的人」？

在16日播出的政論節目《新聞面對面》談到館長議題時，李柏毅先是笑說，「館長肌肉很大，接下來我會小心講」，接著就說，館長的做法就是「網紅的操作」，對他而言，風向在哪，誰紅就往哪靠。李柏毅認為，館長的做法很像在「集郵」，「之前和柯文哲、賴清德、蔡英文、韓國瑜直播，接下來只要跟郭台銘、朱立倫直播，他就該湊滿了吧」。李柏毅指出，館長的說法雖然聽起來都「正義凜然」，可是沒有「中心思想」。

李柏毅批評，館長和每個政黨的人都碰過面，對每個政黨的人都讚賞一下，但過了沒多久，發現風向不對了，他又跑到下一個人那邊去。李柏毅說，無論館長是為了直播人數、事業還是個人名聲著想，「我認為對政治而言，是完全不對的做法」。李柏毅最後更嗆，「如果我們館長這麼有Guts（膽識），我認為2020直接出來選立委，不要永遠只會躲在你直播鏡頭後面。把想法表達出來，替更多的人爭取他們的福利」。

對此，同在現場的來賓陳學聖稱讚李柏毅「能這樣去衝館長不容易」。陳學聖怒轟，「講一句實在話，館長憑什麼你今天有資格，來挑戰這些政治歷練上面專業比你豐富的人」？對於李柏毅說館長是「網紅操作」，陳學聖說，「我心裡暗爽，就是如此」！

資深媒體人陳敏鳳質疑，「你當時也利用人家，你現在又批評那是網紅操作？」對此，陳學聖反應說，館長今天講這些話，「你也是操作手法，各取所需，不要把自己自命清高」，他認為，今天要上館長節目的人，也是為自己的利益著想，有一天館長覺得這個人對自己沒有幫助，「你等著看，館長也是轉風向的」。陳學聖最後也說，對於李柏毅講的話「完全贊成」。

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